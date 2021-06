Christian Erikseni agent: ta suudab iseseisvalt hingata ja rääkida

Euroopa jalgpalliliit UEFA on samuti kinnitanud, et Erikseni seisund on hetkel stabiilne. Taani mängija vajas pärast kokkuvarisemist ka elustamist, mis võttis murettekitavalt palju aega.

Taani jalgpalliliidu esindaja Petter Möller ütles Erikseni olukorra kohta kohalikule meediale, et "arvestades juhtunut on tema seisund hea." Ta väitis, et enne Soome mänguga jätkamist said ka Taani mängijad Erikseniga põgusalt suhelda.