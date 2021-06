Viiendana startinud Soomer oli sunnitud Itaalias esimese sõidu katkestama

Pärast neljandal ringil Öttlist möödumist tegi Soomer aga neljandas kurvis pidurdamise alguses vea, hoog ja surve esirehvile olid liiga suured ning ratas libises kõhuli kruuusale. “Loll väike viga kurvis, kus see on lihtne tulema,” ütles pettunud Soomer. “Pidin katkestama, sest lenks oli liiga kõver.”

“Positiivne on see, et ratas käitus täpselt nii, nagu ootasime. Homseks midagi muutma ei hakka, ainult pisivigastused, parandame,” loodab ta teises sõidus paremat tulemust. Tänase sõidu võitis šveitslane Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha).