Walesi peatreener: riietusruumis tundub see viik meile kui võit

"Tahtsime positiivselt alustada ning riietusruumis tundub see praegu nagu võit," vahendab BBC Sport Page'i sõnu. "Järgmisena ootab meid Türgi näol teistsugune vastane kui see, kellega täna silmitsi olime, aga me kavatseme olla taas soliidsed ja hästi organiseeritud. Pidime mängima kaitsest lähtuvalt, aga sellise kiiruse ja kvaliteediga, mis meil meeskonnas on, suudame pakkuda alati lõbusat mängu."

Šveitsi avavärava peaga löönud ja mängu parimaks tunnistatud Breel Embolo ütles: "Olen tulemuses pisut pettunud, kuna meil oli võimalusi ka teisesks väravaks, mida me ära ei kasutanud. Ilmselt jäime pärast esimest väravat liiga passiivseks. Väärisime võitu, kuid saime viigi, millest on kahju. Peame siit positiivse kaasa võtma, puhkama ning keskenduma järgmisele mängule."

Walesi kapten Gareth Bale lisas: "Mõlemad meeskonnad üritasid mängida, aga see oli veidi pingeline. Tulemus pole meie jaoks paha ja me võtame siit ainult positiivse kaasa. Tahtsime võita. Meil olid võimalused nagu ka neil. 0:1 taha jäädes on lihtne murduda, kuid me näitasime teravust ja iseloomu, nagu me alati teinud oleme."