Horvaatia jalgpallurid ei põlvita enne EMi mänge. Modric: "See ei lahenda ühtegi probleemi"

"Me ei hakka põlvili laskuma. Selleks pole erilist põhjust. Arutasime just seda teemat oma meeskonnaga ja tegime sellise otsuse, kuid see ei tähenda, et me toetaksime jalgpallis rassismi või diskrimineerimist," kommenteeris Horvaatia koondise kapten Luka Modric, vahendab BBC.

Horvaatide liider leiab, et rassismiga võitlemiseks on ka teisi võimalusi. "Me ei usu, et aitame sel viisil probleemi lahendamisele kaasa," lisas ta.

Euroopa jalgpalliliit kutsus 10. juunil kõiki fänne üles, et nad näitaks Euroopa meistrivõistluste ajal austust liikumise Black Lives Matter suhtes. Alaliit teatas, et "igal mängijal, kes tahab põlvilitades inimestele võrdsust nõuda, on õigus seda teha".

Hiljuti on näiteks Inglismaa fännid kostitanud oma koondist vilekooriga, kui inglased on mängu eel põlvili laskunud.

Horvaatia alustab EMi homme, kui kohtub avamängus Inglismaaga, keda kolm aastat tagasi maailmameistrivõistluste poolfinaalis võideti. Lisaks kuuluvad D-alagruppi Šotimaa ja Tšehhi.