Soome ralliäss jääb koroonapandeemia tõttu Safari etapilt eemale

"Probleem on lihtsalt selles, et me ei saa Suurbritanniast rohkem inimesi Keeniasse võtta. Me vajame minimaalselt viit inimest, kes masina eest hoolitseks, kuid me ei saa endale lubada, et nad istuvad hiljem karantiinis. Meil pole see võimalik, sest me vajame neid tehases, et Rally Estonia jaoks masinaid ette valmistada," sõnas tiimijuht.