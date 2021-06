EM-i KOLUMN | Aivar Pohlak: Itaalia võitis avamänguga südameid

Meeldejäänud momendid:

• pealtvaatajad staadionil tõid pähe hulga mänguväliseid mõtteid alates meeldetuletusest selle kohta, millest me oleme ilma jäetud, kuni küsimuseni "millal see kõik lõppeb". Oli ka tõdemus, et jalgpalli EM-finaalturniiril on oluline roll maailma avamisel;