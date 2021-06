OTSEBLOGI | Maailma esinumber Belgia võitis Venemaa jalgpallikoondise vastu avapoolaja 2:0

Venemaa ja Belgia on alates 1996. aastast omavahel pidanud seitse kohtumist, millest kaks on lõppenud viigi ja viis Belgia võiduga. 2020 EM-i valikturniiril kuuluti ühte gruppi, kus Belgia võitis 2019. aasta märtsis toimunud avamängu kodus 3:1 ning novembrikuise võõrsilmängu 4:1.

Juunikuistes kontrollkohtumistes tegi Belgia 1:1 viigi Kreekaga ja alitas 1:0 Horvaatia. Täpselt samad tulemused on all Venemaal, kes viigistas esmalt Poolaga ja alistas siis Aleksandr Sobolevi 84. minuti penaltist Bulgaaria.

Roberto Martinez (Belgia): "Nõustun, et esimene mäng on suurturniiril alati kõige keerulisem. Sa pead turniiri sisse elama nii mentaalselt kui ka füüsiliselt. See saab olema tõeline proovikivi. Me tunneme seda meeskonda väga hästi, kuid samuti tunnevad nemad meid ning neil on ka nende fännide toetus."

Stanislav Tšertšesov (Venemaa): "Mängisime nendega juba valikturniiril. Tegu on hea meeskonnaga: ambitsioonikas, tugev, suurepärase treeneri ja heade mängijatega. Pole üllatus, et nad on viimased paar aastat FIFA edetabelit trooninud. Meie viimased mängud Belgiaga on pakkunud vaatemängulist jalgpalli, mis fännidele meeldib. Saame aru, kus me oleme. Oleme ühed turniiri favoriidid, kuid see ei tähenda midagi."