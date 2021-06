Adamo: Tänak vajab asfaldi peal Neuville'ist rohkem aega

Solbergi jaoks on see teine võistlus Hyundai i20 Coupe WRC masina roolis. Norra ja Rootsi juurtega Solberg plaanis osaleda ka Sardiinia rallil WRC klassis, kuid tema isa Petter nakatus koroonasse ning ka pojal tuli seetõttu karantiinis istuda.

See on ka üks põhjus, miks Hyundai pealik Andrea Adamo Solbergile Itaalias võimaluse annab. "Tõin Oliveri siia, sest tean tema isa ja tunnen Pernillat (Solbergi ema - toim). Olen kindel, et nad naudivad Alba rallit. Oliver teeb kiiruskatsed kaasa, kuid survet peal tal pole. On oluline, et ta saaks õiges õhkkonnas asfaldil debüüdi teha," rääkis Adamo.

Lisaks Solbergile on Alba rallil kohal Ott Tänak. Eesmärgiks on anda asfaldil rohkem võimalusi Hyundaiga kohanemiseks. "See nädalavahetus on oluline, sest peame edasi töötama," jätkas Adamo. "Arvan, et Ott vajab Thierry'st (Neuville) asfaldil rohkem aega, seega otsustasime talle seda võimalust pakkuda. Alba ralli korraldajad ootavad meid on ja on väga toetavad, seega on see meie jaoks hea võimalus."

Adamo sõnul tahtsid just Hyundai sõitjad ise Alba ralli teedel sõita. "Nad ütlesid mulle, et see on testimise jaoks väga hea koht," jätkas Adamo, lisades, et lisaks testimisele on siiski oluline ka võita. "Me pole siin selleks, et veini juua ja süüa."

WRC masinatega on veel stardis itaallaseed Luca Pedersoli (Citröen DS3 WRC) ja Corrado Fontana (Hyundai NG i20 WRC) ning šveitslane Paolo Vallivero (Ford Fiesta WRC).

Alba ralli kõik üheksa kiiruskatset sõidetakse pühapäeval.