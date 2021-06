Türgi peatreener ja mängijad vabandasid ebaõnnestunud avamängu järel türklaste ees

"Ootasin paremat mängu ning olen pettunud. Me vabandame," sõnas Türgi peatreener Senol Günes Reutersi vahendusel. "Itaalia kontrollis täielikult mängu."

"Pärast esimest väravat kaotasime keskendumise ning ei suutnud enam mängu kontrollida," vahendas veel Daily Mail Günesi sõnu. "Võistlus aga jätkub. Kaotasime, kuid meil on ees kaks tähtsat mängu Walesi ja Šveitsi vastu. Me teeme end korda ja hakkame nendeks mängudeks valmistuma."

Türgi koondise fännide ees vabandasid ka ründaja Kenan Karaman ja kaitsja Umut Meras. "Me vabandame väga oma esituse eest," sõnas Karaman. "Itaalia oli meist üle, kuid see on turniir ja peame keskenduma kahele järgmisele mängule."