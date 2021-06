OTSEBLOGI | Teadvusetult kokku kukkunud ja haiglasse viidud Taani koondise staar soovis, et mäng Soomega jätkuks

Pärast kriisikoosolekut teatas Euroopa jalgpalliliit UEFA, et mäng jätkub meeskondade soovil kell 21.30. Lõpuni mängitakse avapoolaja viimased neli minutit ning peale viieminutilist pausi ka teine poolaeg. Kell 22 algab Peterburis Belgia ja Venemaa kohtumine.

Peaaegu 30 aastat tagasi Euroopa meistriks tulnud taanlaste lootused on suured, sest turniirile on tuldud hea hoo pealt: viimasest 12 mängust on saadud vaid üks kaotus, 9 võitu ja 2 viiki.

Nendest tosinast mängust üheksas on oma värav puhtana hoitud. Esimest korda EM-i ajaloos läbis Taani valiksarja kaotuseta (4 viiki, 4 võitu). Väikse taagana saadab kodumeeskonda aga nende ajalugu pärast 1992. aasta triumfi finaalturniiridel, kus 13-st mängust on saadud vaid 3 võitu 3 viigi ja 7 kaotuse kõrvale. Alagrupist pääseti edasi vaid 2004. aastal.

Soome koondis (hüüdnimi "Huuhkajat" ehk Öökullid) teatavasti mängib EM-finaalturniiril esmakordselt. Taaniga on meie põhjanaabrid läbi aegade mänginud 59 korda - Taani on neist võitnud 38, Soome 11. Soome viimane võit pärineb 2000. aastast. Koduväljakul kaota Taani aga viimati soomlastele 1949. aastal.

Viimases kontrollmängus Eestile 0:1 kaotanud Soome sai viimati võidurõõmu maitsta mullu novembris Rahvuste liigas Bulgaaria vastu. Sealt edasi on kuuest kohtumisest teenitud kaks viiki ja neli kaotust.

B-alagrupi teises mängus kohtuvad täna kell 22 Belgia ja Venemaa.

Eeldatavad algkoosseisud (uefa.com):

Taani: Schmeichel; Mæhle, Kjær, Christensen, Wass; Eriksen, Højbjerg, Delaney; Poulsen, Wind, Braithwaite

Soome: Hradecky; O'Shaughnessy, Arajuuri, Toivio; Uronen, Kamara, Sparv, Lod, Raitala; Pukki, Pohjanpalo

Peatreenerite kommentaarid:

Kasper Hjulmand (Taani): "Me ei tohiks kaotada mängu sellepärast, et me polnud piisavalt ette valmistatud. Me ei tohiks kaotada sellepräast, et me ei tahtnud seda oma vastastest rohkem. Ning me ei tohiks kaotada seetõttu, et me ei mänginud oma parimat mängu. Me peame jätma kõik väljakule ja tegema võiduks kõik."