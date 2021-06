OTSEBLOGI | Jalgpalli EM: Aeglase tempoga Walesi - Šveitsi kohtumises jäid avapoolajal väravad löömata

Robert Page (Wales): "Olla peatreener ja viia poisid välja on minu jaoks suur hetk ja äärmiselt uhke päev. Mida iganes ma mängijatele ütlen, tuleb see südamest - taktika võib sel hetkel aknast välja visata. Punane Müür, fännid kodudes tahavad teid näha esindamas oma maad. Mängijad on valmis, aga nad ei saa olla ka liiga üles köetud, sest nad peavad ikkagi peaga mängima. Tuleb tasakaal paika saada."

Vladimir Petkovic (Šveits): "Wales on kummaline klient: kaitses väga kompaktne ja hea üks-ühele olukordades. Neil on ka väljaku viimasel kolmandikul head kvaliteeti. Me tahame mängu domineerida, hoida palli, dikteerida tempot ning lüüa väravaid. Selleks kõigeks peame me olema väga fokusseeritud."