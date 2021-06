Kylian Mbappe andis kuulujuttudele hoogu juurde: kas olen ikka praegu parimas kohas?

22-aastase prantslase praegune leping PSG-ga kehtib veel aasta ehk sel suvel on klubil võimalus veel hinnatud ründaja eest head raha teenida. Mbappet on pikalt seostatud Madridi Realiga, aga mõistagi tunnevad prantslase vastu huvi pea kõik Euroopa suurklubid.

"Mul pole otsest vajadust kiiresti otsustada. Pean tegema õige otsuse, mis on keeruline," vastas Mbappe väljaandele France Football , kui temalt küsiti lähituleviku kohta. "Olen praegu kohas, kus tunnen end hästi. Kuid kas see on ka parim koht minu jaoks? Mul pole sellele veel vastust."

"Tean, et klubi jaoks on suur vahe, kas jätkan või mitte, kuid PSG mõistab minu tundeid. Ilmselt ka sellepärast, et nad teavad, et ma ei hakka midagi salaja korraldama," jätkas Mbappe. "Suure mängijana tuleb ennast tõestada platsi kõrval. Tuleb teada, kuidas ajada asju ilusti ja viisakalt."