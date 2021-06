Nikita Mazepin selgitas olukorda: kas ajateenistus hakkab miljardäri poja F1 karjääri segama?

Venemaal on ühe aasta pikkune ajateenistuse kohustus meestel vanuses 18-27. Tõsi, teatud erandite abil on võimalik sellest pääseda.

Vene oligarh Dmitri Mazepin kritiseeris hiljuti praegust süsteemi ning vihjas, et ajateenistus võib hakata poja hooaega segama. "Nikital on tänavu 23 etappi, aga nemad ütlevad, et ta peab ajateenistusega liituma," rääkis vanem Mazepin hiljuti Peterburis toimunud majandusfoorumil. "Nad ütlesid, et ta peab regulaarselt laagris käima ning erandeid selleks ei tehta."

"Tal on iga kahe nädala tagant etapp. Kuidas ta peaks seda tegema? Ma ei räägi ainult Nikitast, vaid ka teisest. Kõik profisportlased on sarnases olukorras," lisas miljadär.

Haasi sõitja selgitas olukorda lähemalt Motorsport.com-i vahendusel. Sportlastee kõrvalt Moskva riiklikus ülikoolis õppiv vormelisõitja sõnas, et on õpingutega koos juba kaks aastat ajateenistust läbinud.

"Venemaal on ajateenistus kohustuslik, aga on kaks erinevat võimalust see läbida. Üks valik on lõpetada ülikool ning siis aastaks väkke minna," sõnas 22-aastane venelane. "Teine valik - kui sa kehalise võimekuse ja õpitulemuste pealt selleks kvalifitseerud - on niinimetatud eliitarmee. Seda läbitakse hoopis teistmoodi."