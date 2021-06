Itaalia koondise vägeva võiduni aidanud ründetäht rõõmustas fännide üle: saime lõpuks kokku pärast seda kuradi viirust

"Türgi on tugev tiim, kes suudab mitmetele tippudele probleeme valmistada. Püüdsime neid avapoolajal ära väsitada, liigutades palli vasakult paremale ning mängu laiali tõmmates," jätkas Immobile. "Paraku lõime pidevalt vastu müüri, sest me pole õhuvõitluses eriti head. EM-i debüüdil värav lüüa..., asi ei saa palju paremaks minna."

"Täna polnud meie päev," tõdes türklaste loots Senol Günes. "Me hakkasime palli kaotama ning ei suutnud rünnakul edasi minna. Itaalia oli parem, kaotasime paremale meeskonnale. See on aga turniir ja meil on kaks mängu veel ees. Nüüd hakkame valmistuma Walesiga kohtumiseks."