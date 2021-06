TIPPHETKED | Djokovic alistas Nadali! Prantsuse võimud tegid erandi ning lubasid publikul titaanide heitluse lõpuni vaadata

Seejuures kaotas serblane matši esimesed viis geimi ja oli lähedal avaseti nulliga käest laskmisele. Selle asemel pööras ta aga mängu teisest setist alates enda kasuks ja lõpetas matši kuue järjestikuse geimivõiduga.

Finaalis kohtub Djokovic esimese kreeklasena suure slämmi turniiri finaali jõudnud maailma viienda reketi Stefanos Tsitsipasega, kes alistas varem viiesetilises lahingus Alexander Zverevi (ATP 6.) 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3.

Djokovici ainus French Openi võit pärineb 2016. aastast, mil Nadal kolmandas ringis loobumisvõidu andis. Mees, kelle Djokovic toona finaalis alistas, säutsus täna Twitteris, et tegu oli parima saviliivatennise matšiga, mida üldse näha võib.





Kui kell hakkas lähenema kohaliku aja järgi 23-le, kardeti Pariisis, et 5000-pealine publik peab liikumispiirangu tõttu koduteed alustama, kuid korraldajad andsid teada, et on saanud Prantsuse võimudelt erandi, mis vallandas Philippe-Chatrieri väljakul tõelise tennisepeo.

Kui Djokovic pühapäeval Tsitsipase alistab, saab temast 19-kordne suure slämmi võitja. Nadalil ja Roger Federeril on mõlemal vaid üks tiitel rohkem.

Nadalile oli see French Openil alles karjääri kolmas kaotus 105 matšivõidu kõrvale. Djokovicile oli see alles teine võit Nadali üle Roland-Garrosi väljakutel üheksa mängu ning esimene kuue aasta jooksul - 2015. aastal alistas ta hispaanlase veerandfinaalis kolmes setis.

"See oli mu elu parim mäng Roland-Garrosil ning üks kolmest parimast kogu karjääris, arvestades mängu kvaliteeti ning seda, et ma mängisin oma suurima rivaaliga väljakul, kus ta on viimasel 15 aastal olnud domineeriv jõud. Ja mängu atmosfäär oli elektrilne. Lihtsalt imeline! Olen väga õnnelik, et liikumiskeeldu leevendati ja publikul lubati tribüünile jääda. See oli üks neist õhtutest, mis jääb igaveseks meelde," ütles Djokovic pressikonverentsil.