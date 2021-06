Purjetamise Eesti Karikasarja teine regatt algas täna Pärnus, avapäeva järel liidrid Lilienthal ja Rammo

Pärnu tervitas purjetajaid täna sooja ilma ja vaikse läänetuulega. Ilmaprognoosis kuulutatud tuulevaikus õnneks tegelikkuseks ei kujunenud ja nii said purjetajad esimeseks võidusõiduks rajale minna ajakava kohaselt kell 15. Esimese sõidu finiši järel keeras tuul paremale ja tugevnes nii et rada tuli täielikult ümber tõsta. Vilunud võistluskomitee sai uue raja paigaldamisega kiirelt valmis ja nii said purjetajad peale lühikest ooteaega teise sõidu starti asuda. Avapäeval peeti mõlemale klassile kokku kolm võidusõitu.