Eesti motosportlane MM-etapi eel: lõviosa tänasest ettevalmistusest läks hästi

„See, millest me pärast Estorili etappi rääkisime, et sõitu tuleks neutraalsemaks muuta, on korda läinud,” lisas Soomer. „Sõidame nüüd teistsuguse mootorrattaga hoopis teisiti, kui varem – pehmemalt ja ümmargusemalt. Tsikkel tahab nüüd ise rohkem pöörata, seda ei pea jõuga sundima.”

Täna oli Supersport klassi sõitjatel kasutada ka eriline, eriti pehme seguga tagarehv, mida üldiselt peetakse sobivaks kvalifikatsiooniks ning millega Soomer esimese sessiooni lõpus sõitis välja ka oma kiireima ringi. „Mina läheksin selle rehviga ka võidu sõitma,” leidis Soomer.

Kuna tegu on Itaalia etapiga, on seekord stardis terve rivi kohalikke võidusõitjaid, kellest mõned on ka päris kiired. Homme läheb kvalifikatsiooni sõitma lausa 34 võistlejat. Eesotsas on konkurents väga tihe, täna sõitsid aja ühe sekundi sisse lausa 20 võistlejat. Kiireim oli hispaanlane Manuel Gonzales, Soomer kaotas talle 0,429 sekundit.

Misano rada on eriline veel sellegi poolest, et seal on palju kurve, kust on väga lihtne sõita rohelisse alasse ehk raja piiridest välja. Kvalifikatsioonis tuleb sellega olla eriti ettevaatlik, sest see tähendab ringiaja automaatset tühistamist ning ka võidusõidus võib see kaasa tuua karistuse.

Supersport klassi kvalifikatsioon toimub laupäeval Eesti aja järgi kell 11:25, esimene võistlussõit 16:15, teine pühapäeval kell 13:30.

Pärast kahte etappi hoiab Soomer MM-arvestuses 41 punktiga viiendat kohta.