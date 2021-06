Põnevusmatši võitnud Tsitsipas jõudis esmakordselt suure slämmi finaali

Tsitsipas läks poolfinaalis vastamisi maailma kuuenda numbri Alexander Zvereviga . Kreeklane võitis kaks esimest setti 6:3, 6:3. Seejärel suutis Zverev võita kaks järgmist setti 6:4, 6:4. Otsustav viies sett kuulus siiski Tsitsipasele 6:3. Juba 5:2 seisul oli kreeklasel kasutada neli matšpalli, kuid Zverev suutis need kõik päästa. Viimases geimis lõpetas Tsitsipas esimesel matšpallil kohtumise võimsa serviässaga.

Tsitsipas jõudis karjääris esmakordselt suure slämmi finaali. Ühtlasi on ta esimene kreeklane, kes suure slämmi turniiril nii kaugele jõudnud. Austraalia lahtistel on ta kahel korral jõudnud poolfinaali. Ka French Openil oli see talle teiseks poolfinaaliks ehk neljandal katsel õnnestus kreeklasel murda suure slämmi finaali.