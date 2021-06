21 hukkunuga lõppenud ultrajooksuga seoses karistati ligi 30 ametnikku, üks kahtlusalustest leiti tänavalt surnuna

Hiina riiklik ajaleht People's Daily teatas neljapäeval, et ultrajooksuga seoses karistas Gansu provintslik valitsus 27 ametnikku, kes on lähiajaloo ühe suurima sporditragöödia osas vastutusele võetud. Jingtai ringkonna, kus ultrajooks peeti, juht lasti ametist lahti. Lisaks on võetud veel mitmed korraldajad vastutusele, teiste hulgas ka Jingtai ringkonnas asuva Bayini linnapea.