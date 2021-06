Mullune Filter Maanteekarikasarja võitja: rattarallid on hea põhjus Eestit avastada ja rattasõpru näha

Starti on oodata ka eelmisel aastal üldvõidu teeninud Siim Kiskoneni . Talle pakuvad tugevat konkurentsi valitsev grupisõidu meister Norman Vahtra, äsja Tour of Estonia võitnud Karl Patrick Lauk , 2019. aasta Kuusalu rattaralli võitja Oskar Nisu ja Gert Kivistik .

„Mul on väga hea meel, et sain mullu oma nime Filter Maanteekarikasarja võitjate nimistusse. Kuna mu nimi on seal nüüd olemas, siis ei ole kokkuvõtte peale sõitmine enam minu jaoks nii oluline. Lisaks olen suvel Prantsusmaal võistlemas oma sealse koduklubi eest ja ei saakski tiitlit kaitsta,“ rääkis Kiskonen enne Kuusalu rattarallit. „Filter Maanteekarikasari on ainus grupisõitudega sari ja hea põhjus nädalavahetustel Eestis ringi reisimiseks ning rattasõpradega kokku saamiseks.“