Nikita Mazepin vastas Lewis Hamiltoni torkele

"Mulle isiklikult tundub, et me elame ajal, mil F1-st on saanud miljardäride poiste klubi. Kui peaksin alustama töölisklassi perest, oleks mul võimatu täna siia pääseda. Sest teistel lastel oleks paganama palju rohkem raha," sõnas Hamilton paar nädalat tagasi hispaanlaste ASile.

Briti vormelisõitja kardab, et selline tendents ei tule ala arengule kasuks. "Me peame töötama selle nimel, et muuta see spordiala tagasihoidlikuma taustaga inimestele kättesaadavaks."

Üheks miljardäride pojaks on Haasi sõitja Nikita Mazepin, kelle isa Dmitri on edukas ärimees ning kes on Haasi miljoneid eurosid juurde toonud.

Mida Mazepin Hamiltoni kommentaarist arvab? "Kõik uustulnukad on F1-s erinevatelt sponsoritelt tuge saanud," sõnas ta Sports.ru vahendusel. "Mõni on saanud toetust energiafirmalt, teine jälle Mehhiko rikkaimalt mehelt," viitas venelane Sergio Perezile, kelle karjääris on mänginud suurt rolli endine maailma rikkaim inimene, mehhiklane Carlos Slim Helu ja tema perekond. "Kõik sellised sõitjad on ka praegu F1-s ning võime sama hästi neist rääkida."

"Mul on Hamiltoniga alati korrektne suhe olnud. Me pole palju suhelnud, aga raja ääres on kõik väga viisakad ning sõbralikud üksteise suhtes," lisas Mazepin.