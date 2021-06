Soome ralliäss unistab võimalusest võistelda Hyundai WRC masinaga: natuke tüütu, et üks Norra kutt mööda läks

Samuti Hyundai järelkasvutiimi kuuluvad Oliver Solberg (19) ja Ole Christian Veiby (24) on juba saanud võimaluse võistelda MM-rallil ka kõige kõrgemas klassis. Huttuneni kohta on spekuleeritud, et tema kord võib tulla tänavusel Soome MM-rallil. "Tundub, et nii siiski ei lähe," tõdes ta portaalile Rallit.fi.