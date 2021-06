Toyota rallimeeskond selgitas otsust sulgeda Eesti osakond: see oli meie jaoks väga raske valik

Alates uuest hooajast hakkab Toyota Gazoo Racingu ralliosakond töötama ainult Jyväskyläs. Praegust keskust on kavas laiendada.

Peetri tehases toimus peamiselt ralliautode komplekteerimine ja teenindamine. Selle avapidu toimus vaid paar aastat tagasi, täpsemalt 2018. aasta septembris.

"Meie alad Jyväskyläs on nüüd viis korda suuremad kui need, mis Puuppolas olid," rääkis Fowler. "See on suurem ka kui Eestis. Selline laiendus polnud Soomes varasemalt võimalik, aga hübriidautode tulekuga on loogilisem kõik ühe katuse alla kolida."

"Kui mõelda rallide vahepeal autode üles putitamisele, siis Eesti töötas edukalt, aga nüüd peame auto nullist ehitama ja seda kahes erinevas kohas teha oleks paras väljakutse," jätkas Fowler, kes lisas, et väga oluline on ka asjaolu, et inimesed saavad ühes kohas koos töötada ning näost näkku suhelda.

"Lisaks on asi ressursis. Kui läheksime 2022. aastale vastu koos Eesti tehasega, oleks meil uue masina jaoks vaja kõiki osasid topelt. Mõistagi tähendab kahe tehase töös hoidmine märkimisväärseid lisakulutisi," tõdes Fowler.

Haruna lisas, et otsus ei sündinud kergelt. "Eesti tehasel läheb hetkel väga hästi. See oli Toyota silmis väga raske otsus. 2022. aasta hübriidmasin eeldab märkimisväärsest investeeringut," sõnas jaapanlane. "Eelarve jaoks on kõige parem tuua mõlemad tehased Soome ühe katuse alla. Nagu ütlesin, polnud see lihtne otsus, aga vajalik."

Haruna rõhutas, et nad loodavad Eesti tehasest töötajaid Soome kaasa võtta. "Oleme viimasest neljal aastal kolmel võitnud MM-tiitli. Oleme väga uhked selle ning kõigi üle, kes Toyota värve kannavad. Tahame maailmameistrite meeskonda koos hoida. Tahame, et Eesti kolleegid ühineksid meiega Soomes ja aitaksid meie tulemusi WRC-s veelgi parandada."