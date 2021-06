Skandaal Prantsusmaal: tiitlist kuni klassitaseme languseni

Asnières Villeneuve’i juhtkond ehitas mitu aastat üles oma meistermeeskonda ja selle projekti peamiseks saavutuseks oli kahtlemata saalijalgpalli maailmalegendide Ricardinho ja Carlos Ortize kaasamine. Vähe on neid, kes kahtleks, et esimene meistritiitel oleks värske Prantsuse tippklubi jaoks kätte tulnud juba eelmisel hooajal, kuid asjasse sekkus koroonaviiruse pandeemia: meistrivõistlusi ei lõpetatud ja otsustati tiitlit mitte kätte anda. Asnières Villeneuve’i mängijatel tuli leppida vaid osalemisega Meistrite liigas – vaatamata meistrivõistluse tühistamisele said nad selle privileegi kui klubi, kes juhtis turniiritabelit hooaja peatumise hetkel. Aasta hiljem seati õiglus jalule ja Asnières Villeneuve siiski võitis meistritiitli, ehkki tegi seda viimasel hetkel, intriig siiski püsis viimase vooruni välja, kuid pariislased edestasid Lille meeskonda kahe punkti võrra. Fännid olid vaimustuses, mängijad rahul, ent nagu selgus, polnud see kaugeltki loo lõpp.

Hooaja käigus ilmus meedias mitu korda info Pariisi klubi finantsraskuste kohta. Ametlikult tülisid klubist väljapoole ei viidud, kuid see info sai kaudset tõendust kohe pärast meistrivõistluse lõppemist, kui teatati, et kõik leegionärid lahkuvad klubist, nagu ka peatreener Jesus Velasco. Mõningate andmete alusel pole klubi siiani mitmele mängijale tasu maksnud, kes on omakorda pöördunud abi saamiseks föderatsiooni poole ja on valmis asja ka kohtusse viima. Föderatsiooni otsust ei pidanud pikalt ootama ja see oli maksimaalselt karm: Asnières Villeneuve on jäetud ilma meistritiitlist ja klubi saadetakse Prantsuse teise divisjoni seoses haldusrikkumistega. Sõnastus on võrdlemisi ümar, ent otsustades karistuse karmuse järgi peeti dialoogi föderatsiooni ja klubi vahel juba üsna pikka aega, ning klubi kas absoluutselt ei täitnud endale võetud kohustusi või oli tabatud õigusvastastelt tegevustelt.