Mark Lajal Prantsusmaa lahtiste debüüdist: enne mängu polnud mingit närvi, aga soojendusel tuli räige pinge peale

Noormängijad pidid Pariisis järgima samasuguseid reegleid nagu tipudki ehk linna peal võis uudistamas käia vaid tund aega päevas ning aeg-ajalt tuli lasta end koroonaviiruse suhtes testida, Lajali puhul esimesel ja neljandal päeval.

"Noored olid kõik ühes hotellis, kus tohtis olla vaid ühe kaupa tubades. Treenisime tippudega koos ja nägime neid jõusaalis. Selline tunne, et mängisid nendega sama turniiri, aga samas ikkagi erinevat," muljetas Lajal Delfile.

Lajalil (ITF-i juunioride edetabeli 17.) üksikmängus suurt loosiõnne polnud. Kohe tuli vastamisi minna 17-aastase itaallase Luca Nardiga, kes küll juunioride reitingus asub eestlasest 19 kohta tagapool, kuid omab juba ATP edetabelis 702. kohta ja mängib Challenger-turniire. Tund ja 53 kestnud matši kaotas Lajal 5:7, 6:4, 0:6.

"Tulemuse poolest ei jäänud rahule, aga ma polnud peale kaotust pettunud, vaid tulin väljakul ära sellise tundega, et andsin endast kõik. Pärast järgi mõeldes oli sisetunne selline, et oleksin suutnud mängu enda kasuks pöörata, kuna juhtisin esimeses setis servimurdega ja sain teise seti kätte. Otsustava seti alguses vajusin ära, kuigi võimalust oli. Läks seekord nii," nentis Lajal.

"Tagajoonel mängisin hästi, aga serv oli sel päeval natuke kehv. Mõnel momendil tegin paar valet otsust - need olid üks-kaks tähtsat punkti, millest läksid ka tähtsad geimid kaduma. Mäng oli kahjuks väikestes asjades kinni," analüüsis ta mängu. "Nardi on väga agressiivne mängija. Ta astub igal võimalikul momendil vastu ja võtab palli hästi varakult ära, nii et sul väga aega ei ole. Ta servib suhteliselt korralikult. Vahepeal arvad küll, et said kaitsest hea palli tagasi, aga siis astub ta jälle vastu ja jätab su ikka seina äärde jooksma."