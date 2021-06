"Reedest reedeni": kellel on parimad võimalused nelja parema sekka jõudmiseks?

NBA play-offi'de rong on tuurid täielikult üles saanud ja mängudega on jõutud konverentsi poolfinaalideni. Jätkamas on kaheksa paremat meeskonda. Nende seast ei leia esmakordselt avaringist mitte edasi pääsenud LeBron Jamesi, kelle juhitud Los Angeles Lakers kaotas avaringis mängudega 4-2 Phoenix Sunsile.