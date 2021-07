NBA-s selgus esimene finalist – Phoenix Sunsi 18 aasta pikkune ootus lõpuks täitus!

Hooajale pigem tagasihoidlike ootustega vastu läinud Phoenix Suns seisab nüüd pärast 1993. aastat esimest korda silmitsi võimalusega mängida NBA finaalis. Kolgata teekond on sinna olnud käänuline, kuid koos noore superstaari Devin Bookeri, vanameistrist sööduvirtuoosi Chris Pauli ja teiste vihaste mängijatega soovitakse kindlasti „Päikeselinna“ klubi ajaloo esimene tiitel tuua.

Idakonverentsis on seisud lahtisemad. Atlanta Hawksi vastasseisus Milwaukee Bucksi vastu on mängude seis 2–2 ja tuleval ööl mängitakse taas Milwaukees, kus Giánnis Antetokoúnmpo kindlasti Atlantaga põrandat pühkida sooviks. Kuidas Trae Young & Co. sellesse suhtub, näeb juba siis.