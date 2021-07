VAATA ENNE EM'I OTSUSTAVAID MÄNGE: Kui täppi suudadksid sina tulemusi panna?

Kui oled piisavalt vana, mäletad Soome televisioonist igal õhtul ette loetud "Yksi-risti-kaksi." spordiennustuse tulemusi. Kui nii vana pole, siis tea, et see oli vanasti täitsa tavaline. Nüüd on ennustamine kolinud netti ja on seekordses "Pafiks löödud" osas täitsa eestikeelsena poiste proovida.