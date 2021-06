Ukraina jätkab võitlust, et Venemaa närvi ajanud loosungid jääksid jalgpalli EM-i ajaks alles

Seepeale tuli teade, et Ukraina riigi kontuur koos Krimmi poolsaarega võib särgile jääda (selliseid riigipiire tunnustab ka ÜRO), kuid kirjad peavad kaduma, kuna need on poliitilise alatooniga. Seejärel on Ukraina alustanud võitlust, et ka mõlemad kirjad võiksid alles jääda. Ukraina Jalgpalli Liidu president Andri Pavelko teatas, et nad võtavad mõlemad kasutusele koondise ametlike loosungitena.