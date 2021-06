Balti turniiri võitjakarikas on järgmisest nädalast väljas spordimuuseumis

Esimest korda 1928. aastal korraldatud Balti turniir on Euroopa vanim järjepidevalt kestnud koondistevaheline võistlus. Eesti võitis tänavu turniiri 83-aastase vaheaja järel.

"Suur aitäh mängijatele, treeneritele, personalile, fännidele, kaasaelajatele, korraldajatele, toetajatele ja partneritele! Võita 10 päeva jooksul Leedut, Soomet ja Lätit ning tuua Balti turniiri võitjakarikas koju oli emotsionaalselt erakordselt oluline," rääkis Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei. "Soovime, et kõik huvilised näeksid ajaloolist karikat ja seepärast on see alates uuest nädalast ajutiselt Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi väljapanekus, kust karikas rändab hiljem tagasi A. Le Coq Arenale."