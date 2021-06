Jalgpalli EM 2021, Saksamaa – riskialdis üllataja?

Kas just jalgpalli EM 2021 ajal lõpetab Löw oma pikaajalisema plaani viia läbi koondise noorenduskuur ja muutub vanade hobustega ka riskialdimaks? Kaotada ei ole palju. Töökoht tuleb uus leida. Legendi staatus on olemas (lisaks märkimisväärsetele võitudele on Löw nüüdseks läbi ajaloo kõige rohkem koondisega kohtumisi pidanud treener) ja viimase aja kordaminekud pole olnud märkimisväärsed, seega üks hall tulemus nende kõrvale ei mõju laastavalt tema mainele.

Kõrgelt hinnata Saksamaa võimalusi?

Jalgpalli EM-i ehk EURO panused ülemäärast optimismi Saksamaa koondise puhul ei peegelda. Sisse on võetud selge positsioon Inglismaa, Prantsusmaa ja Belgia järel. Ollakse mõõtu võtmas pigem Hispaania, Itaalia ja Portugali koondisega.

Thomas Müller ja Mats Hummels on tagasi koondise juures. Kas see aga mõjub piisavalt meeskonnale, kes tundub viimastel aastatel vajavat hädasti uut hingamist? Mülleri ja Hummelsi puhul ei ole tegemist mängu muutvate superstaaridega, kes mahuks nimekirja, mida saaks kahe käe sõrmedel üles lugeda. Kas Saksamaal on üldse sellist staari?

Väravavahtide eliiti kuuluv Manuel Neuer on taaskord vormis ja otse loomulikult väravas. Kimmich, Gündoğan, Kroos ja arvatavasti turniiri käigus vigastusest naasev Goretzka on küll maailmatasemel, aga nende puhul ei saa selgelt öelda, et tegemist oleks selgelt oma positsioonil parimate mängijatega. Kindlasti kuuluvad nad parimate hulka. Koos moodustatakse kindlasti ohtlik keskväli. Meeskonna keskvälja nn sügavust tekitavad veel juurde suure potentsiaaliga noored Kai Havertz, Florian Neuhaus ja Jamal Musiala. Paljudele üllatuseks võib veel kujuneda Robin Gosensi oodatust suurem roll. Millist rolli hakkab mängima Thomas Müller või Leroy Sane, on veel raskesti prognoositav. Löwil aga jätkub seega käike, millega katsetada.