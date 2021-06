BLOGI | Jalgpalli EM-i avapauk on tehtud: Itaalia näitas Türgi vastu võimu

Soosikuna läheb kohtumisele vastu Itaalia. Itaallased püsivad kaotuseta juba 27 kohtumist järjest. Viimati jäädi vastasele alla 2018. aasta septembris, kui kaotati Portugalile. Viimases kaheksas kohtumises on itaallaste väravate suhe 25:0.

Viimasel ajal on heas hoos olnud ka Türgi, kes püsib kaotuseta kuus kohtumist. Märtsis toimunud MM-valikmängudes suudeti alistada nii Holland kui ka Norra, kuid viigistati näiteks Lätiga.

Potentsiaalsed algkoosseisud:

Türgi: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş; Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan; Burak Yılmaz.

„Peame Türgit austama. Neil on väga talendikas koondis. Avamäng on alati keeruline, kuna emotsioone on palju. Tuleb jääda rahulikuks ja tasakaalukaks. Oleme mänguks valmis,” sõnas uefa.com’i vahendusel Itaalia peatreener Roberto Mancini.