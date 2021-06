EM-i PÄEVIK | Kas Prantsusmaa on tõesti nii suur soosik, et kogu raha võib kohe nende peale panna? Mis mured vaevavad konkurente?

Prantslastel on kogenud koosseis, kus kõik liinid on ühtlaselt tugevad. Lisaks on neil nüüd juures ka Karim Benzema, kes muudab ründeliini veelgi tugevamaks. Ka peatreener Didier Deschamps on tõestanud, et ta saab staaride ohjamisega hästi hakkama.

Aastakümnete jooksul on Prantsusmaa aga tõestanud, et ainult andekatest mängijatest ei piisa. Kui omavahelised suhted lähevad sassi, siis laguneb neil kõik koost. Kõige eredamaks näiteks on ilmselt 2010. aasta MM, kus Nicolas Anelka saadeti poole turniiri pealt koju ja Prantsusmaa piirdus alagrupiturniiriga.

Mbappe ja Giroud küsimus

Praeguseks on avalikkuse ette jõudnud, et seekordses Prantsusmaa koondises on ka kerged murepilved üleval. Tülis on ründestaarid Kylian Mbappe ja Olivier Giroud. Prantsusmaa ongi seekordse finaalturniiri eel olukorras, kus nad on iseenda suurimaks vaenlaseks.

Miks on prantslased veel nii suured soosikud? Teiseks suureks põhjuseks on suurte konkurentide probleemid.