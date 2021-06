Suur edulugu: Mayweatheri ja juutuuberi poksimatš osutus arvatust veelgi tulusamaks

Logan Paul vs Floyd Mayweather. Foto: Jasen Vinlove, USA TODAY Sports/Scanpix

Floyd Mayweather juuniori ja juutuuber Logan Pauli poksimatš on saanud kõvasti kriitikat, kuid ringis käinud mehed on oma sooritusega ilmselgelt rahul. Nüüdseks on selgeks saanud tasulise telekanali ostude arv ja see osutus ootamatult suureks.