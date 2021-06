Prantsusmaa jalgpallikoondises käärib: ründetuusad ei suuda omavahel ära leppida

Prantsusmaa alistas viimases EM-i eelses kontrollkohtumises 3:0 Bulgaaria. Vigastada saanud Karim Benzema asemel vahetusest sekkunud Giroud lõi seejärel kaks väravat. Mängu järel toimunud pressikonverentsil kurtis Londoni Chelsea ründaja, et tiimikaaslased ei anna talle eriti söötu. Eelkõige oli kriitika suunatud Mbappe pihta.

Giroud oli väljakul ilmselgelt ärritunud ja pall ei jõudnudki temani eriti tihti. Kui ta lõpuks pall temani jõudis, siis sai ta kohtumise lõpus kirja ka kaks tabamust. Ekspertide sõnul on Giroud ilmselt ka seetõttu ärritunud, et finaalturniiri eel on juttu ainult Mbappest, Antoine Griezmannist ja Karim Benzemast ehk teda ei võeta enam justkui tõsiselt.