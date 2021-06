Venemaa saalijalgpall: meistrite liigas KPRFita

4.

Tyumenil on varuks teatud ressurss, juhul kui väravaid löövad koosseisulised pommitajad, mõjutab see kindlasti vastasseisu üldpilti. Ning kahe duubliga paistiski oma väljakul silma Artem Antoshkin, kompenseerides selle, mida tal Norilskis teha ei õnnestunud. Siberlaste liidri väärikust ei pisendanud ka fakt, et ta harjutas edukalt väravale pihta saamist ning tõi veel ühe värava penalti abil. Täpsed tabamused õnnestusid ju kõige vajalikumal hetkel, see on oluline. Partnerid ei kiirustanud palli ülevõtmisel õnne esimese puutega proovima, uskudes oma liidri täpsusesse.