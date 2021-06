GRAAFIKUD | Jalgpalli EM-i suursoosikule Prantsusmaale tõi esimese tiitli läbi aegade parim individuaalne sooritus

Kahe EM-tiitli kõrval on prantslastel ka kaks MM-tiitlit. Teistkordselt krooniti nad maailmameistriks 2018. aastal. Nende kuldne ajastu jäi sajandivahetusse, kui 1998. aastal võideti MM-tiitel ning sinna otsa 2000. aastal ka EM-trofee. Nende esimene suur triumf pärineb aga 1984. aastast. Toona krooniti nad Euroopa meistriks. Imelise turniiri tegi poolkaitsja Michel Platini, kes lõi viie kohtumisega koguni üheksa väravat. Üheksa tabamusega on ta jätkuvalt EM-finaalturniiride läbi aegade suurim väravakütt. Praeguseks on tema kõrvale kerkinud Cristiano Ronaldo, kellel on selleks kulunud 21 matši.