Eesti korvpallikoondisesse murdnud Märt Rosenthal naaseb Tartusse

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul on Märdi näol tagaliinis üks pusletükk juures. „Mul on hea meel, et saame ühe oma kasvandiku kogemuse võrra rikkamalt meeskonda tagasi tuua. Viimase hooaja mängud on näidanud, et kui Märt pühendub korvpallile, siis on meeskonnal temast palju abi. Kahe aasta jooksul Pärnus on ta saanud küpsemaks nii mängijana kui noore mehena ja loodame, et järgmise paari hooaja jooksul jätkub karjäär tõusvas joones. Tagaliinis on nüüd üks pusletükk lisaks, aga jätkame komplekteerimisega ja tahame järgmised tükid ka peagi paika saada,“ sõnas Kandimaa.