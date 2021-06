Prantsusmaa lahtised on just eriti naiste üksikmängu poolel pakkunud palju üllatusi. Meeste üksikmängu poolfinalistie oleks suutnud ette ennustada pea iga tennisefänn, sest ükski suurfavoriit eksinud pole, kui välja arvata Dominic Thiemi libastumine esimeses raundis. Kõik neli meest on poolfinaalidesse pääsenud üpris kergelt ning mängivad suurepärast tennist. Kes neist neljast pääsevad finaali ning kes kroonitakse võitjaks? Värskelt 35-aastaseks saanud Rafael Nadali vastu panustamine French Openil on suure tõenäosusega oma raha tuulde loopimine. Siiski lasub hispaanlase õlul sellel aastal lisasurve. Nadalil on võimalus mööduda suure slämmide arvestuses Roger Federerist ja tõusta läbi aegade edukaimaks meestennisistiks. Selle saavutamiseks peab ta aga võitma kahte väga keerulist vastast ning näitama oma parimat tennist.