Eesti jalgpalliliit lõikab ligi miljoni euro annetamisest kasu

„Meie oleme toona langetatud otsusega väga rahul. Oluline on see, et jalgpalli suurturniirid ja Eesti rahvuskoondise mängud oleksid nähtavad vabalevis ning ülekanded tehtud kõrgel professionaalsel tasemel,” sõnas Eesti jalgpalliliidu (EJL) avalike ja koostöösuhete osakonna juht Mihkel Uiboleht. „See oli meie eesmärk ja reaalsuses on asjad nii ka läinud.”