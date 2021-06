TÄNA OTSEBLOGI | Kas Eesti jalgpallikoondis lõpetab 83 aastat kestnud ootuse?

„Ma arvan, et see mäng [1 : 7 kaotus Saksamaale] neid ei mõjuta. Kõik koondised on valmis lühikese aja jooksul mitu mängu mängima. Meie peame võitma. Meie jaoks on see väljakutse,” arutles lõunanaabritega peetava kohtumise üle Šveitsist pärit peatreener Thomas Häberli. „Meie jaoks on see tähtis mäng. Mäng algab ikka 0 : 0 pealt. Peame olema tähelepanelikud ja esimesest minutist peale valmis. Kui mängime oma mängu korralikult lõpuni, siis on kõik võimalik.”