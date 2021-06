EURO 2020 – kaua tehtud, kaunikene?

Hispaania ja Inglismaa kõrval on alagrupi võitjaks suurim soosik Holland, kelle koefitsient C-grupi esikohal lõpetamiseks on 1.41. Aga suhteliselt küündimatu peatreeneri Frank De Boeriga ja ilma Virgil van Dijkita kaitses, tasuks hoopis vaadata üllatusvõimelise ja Andrei Ševtšenko juhitava Ukraina võimalusi, kelle võidukoefitsient C-grupis on 6.25.

Kindlasti on põnev ka B-alagrupp, kus eestimaalaste seas alati palju poolehoidjaid omanud Taani ja Belgia kõrval meie lähinaabrid Soome ja Venemaa. EM-debütandi Soome viimaseks jäämise koefitsient on suisa 1.38 ja soosikuteski pole kahtlust – kui ennustada esiduosse koos Belgia ja Taani, oleks kombo koefitsiendiks 1.50.

PAF-i sadade koefitsientide hulgas leiab muidugi ka erinevate individuaalsete auhindade omi. Parima väravaküti tiitel on alati ihaldatud ning hetkel on seal soosikuteks Harry Kane ja Romelu Lukaku (8.00). Järgnevad Kylian Mbappe (11.00) ning veteranid Cristiano Ronaldo ja Karim Benzema (14.00).

Euroopa kuumima snaipri Robert Lewandowski võidukoefitsient on vaid 24.00, aga samas ei oodata Poolalt liiga kaugele jõudmist. Kui Poola lõpetab E-alagrupi aga teisel astmel ja alistab siis eeldatava D-alagrupi teise ehk Horvaatia, annaks see poolakatele ja Lewandowskile juba vähemalt viis kohtumist väravatearve kasvatamiseks.

EM algab siis reedel, 11. juunil ja avalöögi teevad Rooma Stadio Olimpico'l A-alagrupi kohtumises Itaalia ja Türgi. Viimane on vägagi üllatusvõimeline, aga nende avamängu võidukoefitsient on PAF-is hetkel 7.00. Viimati 2018. aasta septembris kaotusekibedust maitsnud Itaalial on see 1.60 ja viigil 3.65.