Ralliportaal küsib: kas Hyundai peaks kõik kaardid panema Neuville`ile?

Ralliportaal DirtFish küsis Neuville`ilt, kas Hyundai peaks kõik kaardid just temale panema. Belglane vastas: "Nagu ma olen alati öelnud, olen rohkem meeskonnamängija kui võib-olla mõni teine ​​sõitja. Ma tahan, et meeskond saaks taas tippu tagasi, nii et me peaksime kõik saama maksimaalse punktide arvu."

"Meil on Hyundais alati olnud võrdsed võimalused ja samad autod, nii on see ka praegu ja tõenäoliselt on see nii ka hooaja lõpuni," lisas belglane.