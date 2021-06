Spordiennustuse kirev maailm

Kui midagi peaks valesti minema, siis saab kuni mängu alguseni kasutada cash-out nuppu, et panus tagastataks. Sama saab mõnel juhul teha ka juba mängu ajal - kui näed, et mäng hakkab vales suunas minema või näiteks on seis soodne ja tundub mõistlik võit välja võtta.

Fantasy Sport mängus saavad unistused teoks ja sul on võimalus kokku panna meeskond mängijatest, kes võib-olla kunagi samades värvides ei mängiks. See mäng on tõelisele jalgpallieksperdile, kelle ülesanne on etteantud eelarvega panna kokku tiim, kes hakkab eelolevas mängus, turniiril või liiga nädalavahetusel punkte koguma. Iga mängija, kes on tiimi valitud teenib pluss- või miinuspunkte vastavalt sellele, mida nad reaalses mängus teevad (löövad värava, teenivad kaardi, tõrjuvad pealelöögi jne). Mängu võidab see, kelle tiim on kõige rohkem punkte teeninud.