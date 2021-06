Jalgpalliliit palub tänasele Eesti-Läti mängule saabuda varakult, maski pole tarvis kanda

EJL soovitab staadionile tulla jala või jalgrattaga. Autoga tulles on tarvis varuda aega ja arvestada, et staadioni läheduses on parkimiseks piiratud võimalused.

Pealtvaatajatel ei ole kohustust kanda näomaski, küll aga tuleb hoida distantsi teiste külastajatega ning jääda koju, kui on koroonaviirusele viitavaid sümptomeid, lähikontakt koroonaviirusesse nakatunud inimesega või inimene on andnud positiivse koroonaviiruse proovi.

Piletid mängule on välja müüdud. EJL tuletab meelde, et piletite edasimüük (sh välisfännidele) või piletite kasutamine kommertseesmärkidel (sh loosimised vms) on ilma EJLi nõusolekuta keelatud. EJLil on õigus tühistada edasimüüdud piletite kehtivus.