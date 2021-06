AC Milan on lähedal maailmameistri ja Meistrite Liiga võitja palkamisele

Milan on Romano andmetel huvitatud Oliver Giroud teenetest, kelle kohta on eelnevalt positiivseid kommentaare teinud Zlatan Ibrahimovic kutsudes teda suurte kogemustega mängijaks, kes on oma karjääri jooksul palju tiitleid võitnud. Lisaks on sellel aastal Serie A-s teise koha saavutanud Milano klubi Chelseast ostmas keskkaitsjat Fikayo Tomorit. 23-aastase keskkaitsja eest käiakse välja 28.5 miljonit eurot.