Magnus Kirt loobus Tokyo olümpiamängudel osalemast. "See on üks raskemaid otsuseid minu elus"

Tegemist on kandluu eesosa väsimusmurruga, mille paranemisaeg on reeglina kuus kuni kaheksa kuud. Kahjuks viimase uuringu alusel ei saa öelda, et murd oleks lõplikult paranenud ja võiks alustada täiskoormusega treeningut.

"Sellises seisus olümpiale minek ei oleks midagi muud kui lihtsalt osalemine. Ma pole ka ju poolteist aastat võistelda saanud," ütles Kirt pressiteate vahendusel. "Sportlase seisukohalt vaadates on olümpiast loobumine üks raskemaid otsuseid elus, kuid valikuid ei ole. See aga ei tähenda, et loobuksin, treenitud on palju ja loodan, et saan veel sel aastal võistelda, sest füüsiline vorm on hea."