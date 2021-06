Taani politsei on rahul, et venelased jalgpalli EMile ei pääse: "Nad tuleks enamasti kaklema või märatsema"

Taani valitsus on kehtestanud Euroopa liitu mitte kuuluvate riikide kodanikele COVID-19 pandeemia tõttu sissesõidukeelu.

Kuigi Euroopa alaliit UEFA palus taanlastel teha Venemaa jalgpallifännide osas erandi, sellest keelduti. Üheks põhjuseks oli ka asjaolu, et Venemaal kasutatav koroonavaktsiin ei ole saanud Euroopas üleüldist heakskiitu.

Venelaste sissesõidukeelu otsusega on väga rahul Taani politsei. "Kogemused näitavad, et Venemaa fännidele tuleks kulutada palju energiat. Neil on sageli soov hakata kaklema või märatsema," vahendab Bt.dk Kopenhaageni korrakaitseametniku sõnu.