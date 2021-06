NBA kõige põnevam aeg on käes! Genka võtab olulise kokku

JAZZ – CLIPPERS

Clippersil läks Dallase alistamiseks vaja seitse mängu. See näitab, et Clippers on väga visa ja tuleb igasuguse rongi alt välja. Muidu alati kivinäoga Kawhi lasi viimases Dallase mängus isegi emotsioonidel paista, mis tähendab, et mees on sõiduvees ega anna kellelegi kerget võitu. Murekoht on korvialune, sest esimeses omavahelises mängus polnud Ibakat. Peab lisama, et ta eriti ei viitsigi sinna korvi alla minna. Cousinsi mänguminutid on aga kasinad ja Zubac ei vea vahel välja. Jazz on eesotsas Donovan Mitcheliga parajalt hirmutav sats, aga arvan, et siin paaris läheb veel põnevaks.

SUNS – NUGGETS

See, mida Suns teeb, see on muidugi müstika! Chris Pauli taktikepp on kuldne ja Booker on endale juba Kobe Bryanti järgi saanud uue hüüdnime Baby Mamba. Phoenixi päike on see aasta kõrvetanud valusalt kõiki tiime ja võit Lakersi üle esimeses ringis tõstab ta igas järgnevas paaris juba favoriidirolli. Nuggets on sats, mis paneb alati playoff'ides kõigile kõvasti vastu, aga kuidagi alati jääb üks nüanss puudu, et kasvõi konverentsifinaali jõuda. Võib-olla Jokicile antud MVP tiitel lülitab selle puudoleva käigu sisse ja Sunsil saab jõud otsa. Pigem ennustan ikkagi Sunsi võitu.

HAWKS – 76-ers

Paar, kus ilmselt võib kõike juhtuda! Hawks on Sunsi kõrval teine suurüllataja. Trae Youngi mängu on super vaadata. Vanasti keskkoolis olid korvpallimeeskonnas need, kes kossutrennis käisid ja siis alati see üks tüüp, kes lihtsalt oskas kõigist kõige paremini mängida. Trae Young on täpselt see mees. Arvan siiski, et Sixers võtab oma, sest nad on ehitatud selleks, et liikuda vähemalt konverentsifinaali.

