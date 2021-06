Jalgpalli EM tõi fännile spordiennustusega tuhandetes eurodes võidu

“Täna võime öelda, et võitja oli kõik panused teinud just jalgpalli EM mängudele,” kinnitas OlyBeti müügi- ja turundusjuht Rasmus Tipp ning lisas, et kuna spordisõber oli teinud kaheksa valikuga combo panuse, siis sai ta OlyBetilt veel ekstra 15% netovõidule juurde ja nii need tuhanded skooriti.

Jalgpalli EM on jõudnud alagrupiturniiri lõppu. Hetkel peetakse favoriidiks Prantsusmaad, kes juhib oma alagruppi nelja punktiga. Võimsat mängu on see aasta näidanud Itaalia, kes juhib oma alagruppi üheksa punktiga. Selles alagrupis läheb Itaalia koos Walesiga ka kindlalt edasi. Veel on teada alagrupi C edasisaajad, kelleks on Holland ja Austria. Austria võitis oma viimases mängus Ukrainat ja kindlustas pääsu poolfinaali. Ees on ootamas veel grupp E ja grupp F mängud, milleks on Slovakkia versus Hispaania (grupp E), Rootsi versus Poola (grupp E), Saksamaa versus Ungari (grupp F) ning Portugal versus Prantsusmaa (grupp F).